Ukraine angriber militær infrastruktur i Rusland med droner

Det ukrainske militær har natten til lørdag gennemført et omfattende droneangreb på Rusland.

Det siger en unavngiven kilde i Ukraines efterretningstjeneste.

Målene var blandt andet tre mindre kraftstationer og et brændstofdepot, som understøtter Ruslands militærindustrielle produktion.

Der var tale om en fælles operation udført af Ukraines sikkerhedsservice SBU og den militære efterretningstjeneste GUR samt landets specialstyrker, siger kilden.

Norges udenrigsminister, Barth Eide, siger lørdag efter et besøg i Ukraine, hvor han mødte præsident Volodymyr Zelenskyj og andre ledere i Kyiv, at der "er en enorm kampvilje hos de ukrainske styrker".

I udtalelser til Norges nationale public service-station NRK indskyder han samtidig, at Zelenskyj er bekymret for, at flere frontlinjer vil gå tabt ved russiske fremstød de næste uger.

- Rusland presser voldsomt på langs den lange frontlinje - med stor vilje til også at opleve egne tab, siger Eide og understreger, at Nato og EU må optrappe støtten til ukrainerne, hvis de igen skal have overtaget i kampene.

Han siger, at de kommende uger er "en skæbnetid for Ukraine".

- Og dermed også for hele Europa. Det vil ikke stoppe med Ukraine, hvis Putin får sin vilje der. Han vil fortætte med at presse vestover. Specielt er nærliggende lande uden for Nato i farezonen, mener Eide.

- Vi ser en optrapning i russisk påvirkning og i fake news. Særligt mod lande med svage og sårbare demokratier.

I russiske medier var der lørdag megen fokus på, at en russisk krigskorrespondent, Semyon Eremin, fra det russiske dagblad Isvestija blev dræbt i Ukraine fredag.

Den 42-årige Eremin blev ramt ved et ukrainsk droneangreb, da han vendte hjem efter at have besøgt en russiske enhed i Zaporizjzja-regionen.

Ruslands udenrigsministerium siger, at Ukraine dræbte ham med overlæg som en "hævnakt", fordi "han ærligt havde udført sin journalistiske pligt".

