Ukrainsk angreb sætter russisk energianlæg i brand

Et ukrainsk droneangreb har torsdag ramt Ruslands Krasnodar-region. Her er adskillige olietanke blevet beskadigede.

Det skriver regionens kriseregering torsdag på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Omkring seks droner blev afværget, men vragrester faldt ned på et raffinaderi nær landsbyen Yurovka, hvor der som følge udbrød brand.

Der er ingen tilskadekomne efter angrebet.

Droneangreb på energianlæg i Rusland er blevet mere hyppige de seneste par måneder.

Embedsfolk i Kyiv siger, at Ukraine udfører droneangrebene for at underminere Ruslands krigsindsats og for at svare tilbage på Ruslands angreb mod ukrainske energianlæg.

Det russiske energianlæg blev ifølge russiske statsmedier senest angrebet 2. maj.

I et andet ukrainsk luftangreb på den russiske region Belgorod, er otte kommet til skade og flere bygninger og biler er blevet ramt.

Det skriver regionens guvernør Vyacheslav Gladkov på Telegram torsdag.

Tilmed lyder det torsdag fra Ukraines luftvåben, at Ukraine har afværget 17 ud af 20 russiske droner over det sydlige Ukraine i Odesa-regionen.

Rusland har i den seneste måned øget sin offensiv i Ukraine.

For et par uger siden lykkedes det for russerne at indtage byen Otjeretyne i regionen Donetsk i det østlige Ukraine.

Landsbyen ligger tæt på den større og strategiske by Avdijivka, som Rusland erobrede i februar.

Ukraine har i månedsvis advaret om sin mangel på ammunition.

I april blev en milliardstor hjælpepakke til Ukraine vedtaget af USA's Kongres, men det vil stadig tage tid, før hjælpen for alvor kan mærkes på slagmarken.

Siden Ruslands erobring af Avdijivka er bedre bevæbnede og talstærke russiske styrker støt rykket frem mod vest.

Frontlinjen i det østlige Ukraine bliver gradvist rykket mod vest og længere ind i Ukraine af den russiske fremrykning.

