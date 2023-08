Ukraine anholder kvinde beskyldt for at spionere mod Zelenskyj

Den ukrainske efterretningstjeneste, SBU, siger mandag, at det har anholdt en kvinde, som beskyldes for at indsamle information om præsident Volodymyr Zelenskyjs kalender inden en rejse.

Hun beskyldes også for at forsøge at informere Rusland om ukrainske militærfaciliteter.

Efterretningstjenesten har ikke oplyst navnet på den påståede spion.

Men der er blevet delt et billede af en mørkhåret kvinde i en sort og hvid kjole samt to betjente. Alle ansigter på billedet er slørede.

Den mistænkte blev anholdt i den sydukrainske havneby Mykolajiv, oplyser SBU.

Zelenskyj har senest besøgt byen 27. juli.

Den påståede spion beskyldes af SBU også for at forsøge at klarlægge lokationer for ukrainske krigssystemer og våbendepoter nær havnebyen Otjakiv, der ligger omkring 48 kilometer fra Mykolajiv.

- Medlemmer af SBU fangede forræderen på fersk gerning, da hun forsøgte at dele efterretninger med den indtrængende fjende, lyder det fra SBU.

Efterretningstjenesten tilføjer, at der blev tilføjet ekstra sikkerhedstiltag ved det seneste præsidentbesøg i Mykolajiv.

Kvinden er fra byen Otjakiv og arbejdede på et tidspunkt i en militærforretning, hvor hun solgte varer til soldater ved en af de lokale ukrainske militærenheder, oplyser SBU.

En domstol har godkendt anholdelsen af kvinden.

Hvis hun dømmes, risikerer hun en fængselsstraf på op til 12 år.

