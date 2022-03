Ukraine anklager russere for at bombe hospital for fødende

Russiske styrker har smidt "adskillige bomber" på et hospital i havnebyen Mariupol i det sydlige Ukraine.

Det siger byens byråd i et opslag online.

- De russiske styrker har smidt adskillige bomber på børnehospitalet. Ødelæggelserne er kolossale, oplyser byrådet.

Regional guvernør Pavlo Kyrylenko siger, at angrebet har fundet sted, mens der var aftalt våbenhvile. Han siger, at 17 personer er såret under angrebet, herunder en fødende kvinde.

Også Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, beretter om angrebet.

Ifølge byrådet er det et børnehospital. Zelenskyj skriver, at der er tale om et hospital for fødende.

- Personer og børn er under murbrokkerne. En ugerning! Hvor meget længere vil verden være en medskyldig, der ignorerer terror.

- Luk luftrummet lige nu. Stop drabene. I har magten, men I virker til at miste menneskeligheden, skriver præsidenten.

Han har flere gange opfordret USA og andre til at lukke luftrummet over Ukraine.

Det ukrainske udenrigsministerium har lagt en video af, hvad der tilsyneladende er et meget ødelagt hospital på Twitter.

Her beskriver ministeriet, at det er et hospital for børn og fødende i Mariupol.

Videoen viser huller, hvor der skulle have været vinduer i det meget ødelagte hospital på tre etager. Der ses også store bunker af murbrokker i videoen.

Rusland har gentagne gange afvist at gå efter civile under invasionen af Ukraine. Der er imidlertid flere gange blevet fremlagt beviser på, at det modsatte er tilfældet.

Ukraine anklagede tidligere onsdag Rusland for at bryde en våbenhvile i Mariupol, hvor hundredtusindvis af civile er fanget.

Man har i dagevis forsøgt at få dem evakueret, men våbenhvilen er flere gange blevet brudt. Begge parter har anklaget den anden part for at bryde våbenhvilen og dermed forhindre evakueringen af civile.

Røde Kors har beskrevet situationen i Mariupol som "apokalyptisk".

Ifølge den ukrainske regering er 1700 civile dræbt i byen siden invasionen. FN har bekræftet i alt 516 dræbte civile under krigen, men understreger, at det reelle tal formentlig er langt højere.

/ritzau/Reuters