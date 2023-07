Ukraine anklages for endnu et forsøg på droneangreb i Rusland

Ruslands luftforsvar har tidligt fredag morgen skudt en ukrainsk drone ned nær den russiske hovedstad, Moskva.

Det oplyser landets forsvarsministerium ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass og nyhedsbureauet AFP.

Militæret i Rusland anklager Ukraine for at ville angribe mål i Moskva-området ved hjælp af dronen.

- Denne morgen forsøgte regimet i Kyiv at udføre et terrorangreb ved at sende et ubemandet luftfartøj ind for at angribe mål på Moskva-regionens territorium, lyder det i en udtalelse fra Forsvarsministeriet ifølge Tass.

Tidligere på morgenen oplyste Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, på beskedtjenesten Telegram, at en "fjendtlig drone" havde forsøgt at begå et angreb. Han skrev dog ikke, hvor dronen havde befundet sig.

Der ingen meldinger om tilskadekomne. Der er heller ikke sket skade på bygninger eller andet i forbindelse med hændelsen, skriver Tass.

Mandag morgen oplyste Rusland også, at der var ukrainske droner over landet. Her blev en drone skudt ned, mens en anden fløj ind i en kontorbygning.

Samme dag blev 11 ukrainske droner, der var på vej til den russiskannekterede Krim-halvø, også skudt ned af Rusland, oplyste guvernøren på Krim, Sergej Aksjonov.

Der har i år været en række hændelser, hvor ukrainske droner ifølge Rusland er fløjet ind over russisk territorium for at begå angreb.

Blandt andet blev der i begyndelsen af juli opdaget to droner over Moskva og en tredje i naboregionen Kaluga. De blev ifølge de russiske myndigheder skudt ned og nåede ikke at gøre skade.

Også i juni var der meldinger om droner over Rusland. Og i slutningen af maj blev otte droner skudt ned uden for Moskva. Vragresterne herfra ramte flere beboelsesejendomme.

Tidligere samme måned blev Kreml, hvor den russiske regering holder til, angrebet af en drone.

/ritzau/