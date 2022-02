Ukraine beder borgere tage det roligt trods frygt for invasion

Rusland har over 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine, der beder borgere om ikke at gå i panik.

Ukraine opfordrer sine borgere til at forholde sig roligt og undgå panik, selv om der er stigende bekymringer for en russisk invasion.

Det fremgår af en erklæring fra Ukraines udenrigsministerium lørdag.

Det er "afgørende at forblive rolige" og "undgå destabiliserende handlinger", hedder det.

I erklæringen opfordres ukrainerne også til ikke at gå i panik.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udmeldingen kommer, dagen efter at USA har advaret om, at et russisk angreb kan komme "når som helst".

En række europæiske lande, herunder Danmark, og USA har opfordret deres borgere i Ukraine til at forlade landet. Årsagen er den stigende bekymring for et russisk angreb.

Rusland har gentagne gange afvist at have planer om at invadere Ukraine, selv om russerne over de seneste måneder har oprustet militært med over 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine.

De russiske meldinger har imidlertid ikke beroliget Ukraine eller lande i Vesten.

USA har flere gange hævdet at have beviser for, at Rusland planlægger et angreb.

Det er fortsat USA's formodning. Men man prøver at tale Rusland fra det.

USA's præsident, Joe Biden, skal efter planen tale i telefon med den russiske præsident, Vladimir Putin, lørdag.

Og USA's udenrigsminister, Antony Blinken, skal tale med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.

Tidligere på ugen var Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i Rusland for at drøfte situationen med Putin.

/ritzau/AFP