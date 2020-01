Ukraine beder briter om hjælp til efterforskning af flystyrt

Mens Storbritannien er blevet inviteret til at deltage i efterforskning af flystyrt, efterlyser Canada svar.

Ukraine har inviteret Storbritannien til at deltage i efterforskningen af et styrt med et ukrainsk fly i Iran.

Sådan lyder det torsdag i en udtalelse fra det ukrainske præsidentkontor. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har talt i telefon med den britiske premierminister, Boris Johnson, efter styrtet, hvor 176 personer omkom.

Johnson siger, at de bedste britiske eksperter bør blive involveret i efterforskningen. Det fremgår af udtalelsen fra Ukraines præsidentkontor.

Blandt de omkomne var tre briter.

Også 63 canadiere var blandt de omkomne på flyet, der onsdag styrtede ned nær den iranske hovedstad, Teheran.

Canadas udenrigsminister, François-Philippe Champagne, har torsdag talt i telefon med sin iranske modpart, Mohammad Javad Zarif.

- Minister Champagne understregede behovet for, at canadiske embedsmænd hurtigt får adgang til Iran for at yde konsulær bistand, for at hjælpe med identificeringen af omkomne og for at deltage i efterforskningen.

- Canada og canadierne har mange spørgsmål, der mangler at blive besvaret, siger han i en udtalelse efter samtalen.

Ukraine leder efter flere mulige årsager til, at flyet - et Boeing 737-800 - styrtede kort efter afgang fra en lufthavn nær Teheran.

Blandt de mulige forklaringer kan være et raketangreb, en kollision i luften, en eksplosion i flyets motor eller terror. Det skriver formanden for Ukraines nationale sikkerhedsråd, Oleksij Danilov.

I timerne inden ulykken havde Iran gennemført et missilangreb mod to baser i Irak med mange amerikanske soldater. Den ene var luftbasen Al-Asad, hvor der var stationeret 133 danske soldater.

Det skete som gengældelse for USA's drab på den højtstående iranske general Qassem Soleimani fredag.

Han og en fremtrædende leder for en iransk støttet milits var blandt de dræbte, da USA affyrede raketter fra en drone. Det skete i nærheden af den internationale lufthavn i Iraks hovedstad, Bagdad.

/ritzau/Reuters