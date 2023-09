Ukraine beder om hjælp til at få bortførte børn hjem

Ukraine beder det internationale samfund presse Rusland til at give bortførte børn tilbage.

– Det er når Ruslands føler internationalt pres, at vi kan hente flere ukrainske børn hjem, siger den ukrainske menneskerettighedskommissær Dmytro Lubinets.

Udtalelsen er fremsat til Reuters nogle dage efter, at flere børn er blevet genforenet med deres forældre i det vestlige Ukraine, efter at børnene var blevet ført tilbage til landet gennem dele af Rusland og russisk-besatte områder.

Lubinets siger også, at det blev lettere at få fremskridt i sagerne med de bortførte børn, efter at Den Internationale Straffedomstol, ICC, udstedte en arrestordre mod Ruslands præsident, Vladimir Putin.

ICC har anklaget Putin og Ruslands børnerettighedskommissær, Maria Lvova-Belova, for krigsforbrydelser i forbindelse med deporteringen af hundredvis af børn fra Ukraine.

Moskva, der invaderer Ukraine i februar 2022, har gentagne gange afvist, at dets styrker skulle have været med til at begå krigsforbrydelser eller skulle have tvangstransporteret ukrainske børn til Rusland eller til russisk-kontrollerede områder.

Lubinets siger, at Ukraine indtil videre har taget imod 406 hjemvendte ukrainske børn. Landet ved ikke præcist hvor mange flere der savnes, da det ikke har adgang til de russiske områder.

- Men Kyiv har tidligere verificeret, at op mod 20.000 børn er blevet taget.

Blandt de børn, som Ukraine efterlyser, er blandt andet børn, som er blevet taget på børnehjem, børn, som er blevet bortført fra deres forældre, børn, som er blevet forældreløse under krigen og børn, som er kommet væk fra deres forældre.

Den 39-årige Svitlana Riabtseva, som er blandt en gruppe forældre, der blev genforenet med deres børn lørdag aften i det vestlige Ukraine, siger, at hendes børn på ni og ti år blev taget fra en kostskole i de russiske besatte by Kupjansk.

- Jeg gik i panik. Jeg blev hysterisk, siger hun.

Kupjansk blev befriet i september ved en ukrainsk modoffensiv. Derefter var der kaos og ingen telefonforbindelser til de områder, hvor børnene var. Riabtseva siger, at hun til sidst fik mulighed for at bede de ukrainske myndigheder om hjælp. Det lykkedes derved, at få børnene tilbage lørdag.

- De virker stadig meget skræmte. De er bange for alt. De taler overhovedet ikke om det, siger hun.

Ingen uafhængige kilder har kunnet bekræfte hendes beretning over for Reuters.

/ritzau/Reuters