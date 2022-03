Ukraine beder Vesten om flyveforbud for at standse luftangreb

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, opfordrer Vesten til at overveje et flyveforbud for russiske flyvninger over Ukraine.

Det sker i en videotale mandag aften.

Forbuddet skal gælde for russiske missiler, fly og helikoptere som svar på russisk beskydning, lyder det.

Den amerikanske regering afviser at indføre et flyveforbud. USA ser det som en markant eskalering af konflikten.

Talskvinde i Det Hvide Hus Jen Psaki siger, at et flyveforbud for russiske flyvninger vil betyde en direkte konflikt med Rusland, hvilket USA ikke er interesseret i.

- Det vil kræve en udsendelse af amerikansk militær at håndhæve forbuddet, hvilket vil være en potentiel krig med Rusland. Det er ikke noget, vi planlægger at være en del af, siger Jen Psaki.

Hun tilføjer dog, at ingen muligheder er taget af bordet.

Zelenskij siger i mandagens videotale ikke, hvordan flyveforbuddet skal håndhæves eller af hvem.

Opfordringen kommer, efter at Rusland mandag blandt andet beskød landets næststørste by, Kharkiv.

Her blev en byge af granater sendt ind over byen, og ifølge lokale myndigheder blev 11 civile dræbt.

Det lykkedes mandag ikke at nå et gennembrud mellem Rusland og Ukraine efter timevis af forhandlinger.

- Retfærdige forhandlinger kan forekomme, når den ene side ikke rammer den anden side med artilleri under selve forhandlingerne, siger Zelenskij i videotalen.

Vestlige lande har fordømt den russiske invasion og indført en række sanktioner mod Rusland, der også rammer præsident Vladimir Putin og hans folk.

Putin har indtil videre ikke vist tegn på at genoverveje invasionen, som han iværksatte torsdag.

USA's præsident, Joe Biden, blev tidligere mandag spurgt, om verden skulle frygte atomkrig, hvortil han svarede nej.

/ritzau/Reuters