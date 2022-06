Ukraine bevarer kontrol over fabrik med civile i nøgleby

Ukraine kontrollerer fortsat kemikaliefabrikken Azot i byen Sjevjerodonetsk i det østlige Ukraine.

Det siger Luhansk-regionens guvernør, Serhij Hajdaj, søndag på ukrainsk tv.

Hundreder af civile befinder sig i fabrikken, hvor de forsøger at skærme sig fra de heftige kampe i gaderne uden for fabrikken.

- Azot er ikke blokeret. Kampe foregår i gaderne ved siden af fabrikken, siger Hajdaj.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han tilføjer, at han forventer, at russiske styrker vil skrue helt op for indsatsen i deres forsøg på at indtage Sjevjerodonetsk enten søndag eller mandag.

Omkring 800 civile gemmer sig i bunkere under Azot-fabrikken ifølge Ukraine. Det gælder både ansatte på fabrikken samt borgere i byen.

Hajdaj siger søndag, at russiske styrker har indtaget størstedelen af Sjevjerodonetsk, der betegnes som en nøgleby i kampen om Luhansk.

Men ukrainske styrker er fortsat i kontrol over et industriområde og fabrikken.

- Ingen kan sige, om og i så fald hvor mange ofre der har været over de seneste 24 timer i Sjevjerodonetsk, hvor intense kampe fortsætter, siger guvernøren på beskedtjenesten Telegram søndag.

- Alle vil formentlig gerne evakueres nu. Men indtil videre er det ikke en mulighed.

Rusland har gennem længere tid angrebet ukrainske positioner i Sjevjerodonetsk.

Slaget om den strategisk vigtige by har udviklet sig til et af de mest blodige i den over tre måneder lange krig i Ukraine.

En repræsentant for den prorussiske, selvudråbte republik i Luhansk sagde lørdag, at der er mellem 300 og 400 ukrainske soldater på værket sammen med de hundredvis af civile.

Det har ikke været muligt for nyhedsbureauet Reuters at få oplysningerne fra de to sider bekræftet fra anden side.

/ritzau/Reuters