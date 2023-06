Ukraine drøfter Putins svaghed med allierede efter Wagner-oprør

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, og hans forsvarsminister, Oleksij Reznikov, har søndag haft en række opkald med allierede for at diskutere Ruslands præsident Vladimir Putins svagheder og de næste skridt i den ukrainske modoffensiv.

Telefonopkaldene fandt sted dagen efter et ekstraordinært, fejlslagent forsøg på mytteri ført an af Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin. Mytteriet har rejst spørgsmål om Putins greb om magten.

- Vi diskuterede fjendskabets udvikling og de processer, der finder sted i Rusland. Verden må lægge pres på Rusland, indtil den internationale orden er genskabt, siger Zelenskyj efter en samtale med USA's præsident, Joe Biden.

Ifølge en udtalelse fra Det Hvide Hus diskuterede de to ledere Ukraines igangværende modoffensiv, og Biden understregede igen USA's urokkelige støtte til Ukraine.

Reznikov siger, at han og USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, har drøftet Ukraines modoffensiv, og hvilke skridt der skal tages for at styrke den ukrainske hær.

- Tingene bevæger sig i den rigtige retning, siger Reznikov uden at uddybe.

Ukrainske toppolitikere siger, at uroen i Rusland er til Ukraines fordel, men det er endnu uvist, om Zelenskyj og hans styrker kan udnytte situationen til at tilbageerobre territorium.

Serhij Tjerevatyj, der er talsmand for militæret i det østlige Ukraine, siger søndag, at hæren over den seneste dag er rykket 600 meter frem i Bakhmut.

Wagner-gruppen var med til at erobre Bakhmut i maj.

På trods af søndagens fremskridt har Zelenskyj indrømmet, at modoffensiven går "langsommere end forventet".

Søndag talte Biden og Zelenskyj også om at udvide forsvarssamarbejdet med fokus på langtrækkende våben.

- Gårsdagens begivenheder udstillede svagheden ved Putins regime, siger Zelenskyj søndag.

Ud over Biden talte Zelenskyj med Canada premierminister, Justin Trudeau, og Polens præsident, Andrzej Duda, søndag.

/ritzau/Reuters