Ukraine: To er dræbt efter russisk luftangreb

Rusland har natten til mandag gennemført en række luftangreb i Ukraine, hvilket har slået to personer ihjel i den sydlige region Kherson.

Det oplyser ukrainske myndigheder mandag.

Ifølge Khersons guvernør, Oleksandr Prokudin, er der tale om en mand på 72 år og en ældre kvinde, hvis alder ikke er oplyst, som er døde. Dertil er tre blevet såret.

Ifølge guvernøren har droneangreb i regionen mandag morgen desuden betydet, at fire andre er blevet såret. Det er sket i byen Beryslav.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De har bevidst angrebet et befolket sted med mange mennesker og smidt sprængstoffer i nærheden af den lokale busstation, siger Oleksandr Prokudin.

Fra den sydvestukrainske region Odesa melder guvernør Oleh Kiper, at havnebyen Izmajil også er blevet udsat for droneangreb.

11 droner fra angrebene blev her skudt ned, og en mindre brand, der opstod som resultat af angrebet, i en lille by ved navn Vylkove, blev slukket, melder han.

I regionen Mykolajiv, der ligger i samme område af landet, oplyser guvernøren, at vragdele fra luftangrebene forårsagede en brand i en forladt bygning.

Branden blev slukket, men en eksplosionsbølge beskadigede andre bygninger i nærheden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der oplyses ikke flere detaljer om skaderne i denne region.

For tre andre ukrainske regioner - Dnipropetrovsk, Poltava og Khmelnytskyj - melder Ukraines luftvåben, at 18 ud af 24 droner og 17 krydsmissiler blev skudt ned over natten.

Viceguvernøren i Khmelnytskyj siger, at eksplosionsbølgen her har beskadiget tage og vinduer i flere hjem, og at vragrester har beskadiget et jernbanespor.

Nyhedsbureauet Reuters har endnu ikke kunnet verificere Ukraines meldinger, og Rusland har ikke kommenteret angrebene.

/ritzau/Reuters