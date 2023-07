Ukraine er klar til at fortsætte korneksport: Vi er ikke bange

Alle muligheder for at fortsætte korneksport via Sortehavet skal afsøges.

Det siger en talsmand på vegne af Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, mandag, efter Rusland har meddelt, at en aftale om sikker eksport af korn via Sortehavet får lov at udløbe mandag.

- Selv uden Den Russiske Føderation må alt gøres for, at vi kan bruge korridoren i Sortehavet. Vi er ikke bange, citerer talsmand Serhij Nykyforov den ukrainske præsident for at sige.

- Selskaber og skibsejere har henvendt sig til os. De siger, at de er klar, hvis Ukraine lader dem sejle, og Tyrkiet fortsat lader dem komme igennem. Så er alle klar til at fortsætte med at levere korn.

Artiklen fortsætter under annoncen

De ukrainske påstande om henvendelserne fra selskaber er ikke umiddelbart blevet bekræftet.

Ruslands udenrigsministerium har sagt, at aftalens udløb vil betyde, at sikkerhedsgarantier for området vil blive trukket tilbage.

Dermed vil den nordvestlige del af Sortehavet igen blive anset som et område med midlertidig fare for skibstrafikken.

En genoptagelse af den ukrainske eksport vil formentlig også afhænge af, om selskaber er villige til at forsikre skibe, der sejler i området.

Kilder i forsikringsindustrien oplyser til nyhedsbureauet Reuters, at de aktuelt overvejer, om de skal stoppe med at forsikre sejladser.

En unavngiven kilde inden for industrien siger, at nogle "vil forsøge at drage fordel af situationen og hæve raterne markant".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Andre vil stoppe med at tilbyde dækning. Spørgsmålet er, om Rusland minerer området, hvilket i praksis vil sætte en stopper for enhver form for dækning, som tilbydes, siger kilden.

Aftalen om eksport af korn via Sortehavet blev indgået sidste sommer efter mægling fra FN og Tyrkiet.

Siden er aftalen blevet forlænget flere gange for at sikre, at skibe med korn ikke bliver ramt af krigshandlinger.

Mandag lød det dog fra den russiske regering, at man ikke vil forlænge aftalen, der står til at udløbe dags dato.

/ritzau/Reuters