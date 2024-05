Ukraine erkender taktisk succes for Rusland under bombardementer

Rusland fortsætter offensiven i Kharkiv i det nordøstlige Ukraine, og over 30 byer og landsbyer er blevet ramt af angreb.

Det oplyser guvernøren i Kharkiv, Oleh Synjehubov, mandag.

Næsten 6000 mennesker er blevet tvunget til at lade sig evakuere.

Den ukrainske generalstab meddeler mandag, at Rusland "aktuelt opnår taktisk succes".

Ruslands forsvarsministerium udtaler mandag, at russiske soldater har "forbedret deres taktiske positioner og givet den ukrainske styrke et slag" ved flere grænsebyer. Det gælder blandt andet byerne Lyptsi og Vovtjansk.

Lyptsi ligger omkring 7,5 kilometer fra grænsen og 20 kilometer fra Kharkiv, Ukraines næststørste by.

- De beskyder landsbyer, de skyder mod alt, hvad de kan, siger Serhiy Kryvetjenko fra militæradministrationen i Lyptsi.

Han siger, at Rusland bruger både luftbomber, artilleri og droner.

Ruslands hær begyndte fredag en offensiv over grænsen og ind i Kharkiv-regionen.

Kharkiv-guvernøren Synjehubov skriver mandag på sociale medier, at "over 30" byer er blevet ramt af artilleri og mortérgranater. Mindst ni personer er blevet såret.

Samtidig oplyser en del af det ukrainske militær, at en ukrainsk befalingsmand med ansvar for frontlinjen i Kharkiv er blevet udskiftet.

Brigadegeneral Mykhajlo Drapatyj er blevet indsat på stillingen 11. maj. Det oplyser militærkommandoen i Khortytsia til RBC-Ukraine.

Der gives ikke umiddelbart nogen grund til udskiftningen.

Flere militæranalytikere vurderer, at Rusland med sin offensiv i Kharkiv vil tvinge Ukraine til at sprede sine styrker over et større område, så de står svagere ved frontlinjen længere mod syd.

/ritzau/AFP