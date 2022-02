Ukraine evakuerer ambassadestab i Moskva til Letland

Ukraine har bedt Letland om at tage imod ukrainere fra ambassade i Moskva. Letland har imødekommet ønsket.

Medarbejdere på Ukraines ambassade i den russiske hovedstad, Moskva, bliver evakueret til Letland. Det oplyser Letlands udenrigsministerium lørdag morgen.

Evakueringen til Letland sker efter anmodning fra Ukraine. Det oplyser Janis Bekeris, talsperson i det lettiske ministerium.

- Det var deres ønske, som vi imødekom. Vi hjælper dem i processen og hjælper dem med at komme på plads, siger talspersonen.

Det oplyses ikke, om de ansatte på ambassaden allerede er blevet evakueret, eller om evakueringen er undervejs. Det er af sikkerhedsmæssige årsager, at det ikke bliver oplyst.

Artiklen fortsætter under annoncen

Letland grænser op til Rusland. Letlands hovedstad, Riga, ligger cirka 900 kilometer fra Moskva.

Rusland har i forvejen hevet sine diplomater ud af Ukraine. Det meddelte landet tirsdag. Altså før Rusland begyndte invasionen af Ukraine.

Den russiske invasion begyndte natten til torsdag. Det skete, da Rusland begyndte at sætte styrker ind i det østlige Ukraine.

Siden er de russiske angreb gået længere ind i Ukraine. Lørdag er der meldinger om eksplosioner i den ukrainske hovedstad Kiev.

Her opfordres indbyggere til at holde sig fra vinduer. De skal desuden være opmærksomme på vildfarne projektiler.

Nattens russiske offensiv har tilsyneladende haft som et af målene at sikre kontrol over eller ødelægge kraftværker og dermed forstyrre strømforsyningen.

Russiske myndigheder oplyser lørdag morgen, at det har udset sig Ukraines militære infrastruktur som mål. De militære anlæg bliver angrebet med krydsermissiler, der affyres både fra land og fra krigsfartøjer.

De russiske styrkers fremrykning kommer ikke bag på den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij.

Kort efter midnat advarede han om, at natten til lørdag ville de russiske soldater forsøge at tage hovedstaden.

Og ganske rigtigt lød der bare få timer senere meldinger om, at ukrainske styrker havde afværget et angreb ved en af de store indfaldsveje til Kiev, Peremohy.

/ritzau/Reuters