Ukraine får ingen invitation til Nato-medlemskab på topmøde

Nato vil ikke diskutere en invitation til Ukraine om medlemskab af forsvarsalliancen på Nato-topmødet i Vilnius i juli.

Det fastslår Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde fredag i Bruxelles.

Så længe Ukraine er i krig med Rusland, er det ifølge Stoltenberg ikke realistisk, at landet kan blive medlem af forsvarsalliancen.

Til gengæld vil Nato-landene bringe Ukraine endnu tættere på Nato i de kommende år. Det siger Stoltenberg efter denne uges Nato-forsvarsministermøde.

- Vi diskuterede vejen frem for Ukraine. Der er tre elementer i det, siger Jens Stoltenberg.

Det første element handler ifølge Stoltenberg om at bringe Ukraines militær op til Nato-standard.

- Vi skal flytte Ukraines militær fra at operere med Sovjet-standarder og udstyr til at bruge Nato-standarder og udstyr, siger Jens Stoltenberg.

Her ventes Nato-landene at blive enige om en flerårig støttepakke på Nato-topmødet i Vilnius.

Sammen med de store mængder af militært udstyr, som Ukraine allerede har modtaget, skal det på sigt bringe Ukraines militærudstyr op på siden af andre Nato-lande.

- Det tager tid. Men jo mere vi sikrer, at Ukraines militær kan samarbejde med Nato-landenes, jo tættere kommer Ukraine på Nato i praktiske, militære termer, siger Jens Stoltenberg.

Det andet element handler om det politiske samarbejde.

- Her er vi tæt på at kunne indgå en aftale om at oprette et Nato-Ukraine-råd. Her vil Ukraine indgå på ligefod med de 31 Nato-lande. De vil have samme rettigheder til at konsultere og træffe beslutninger, siger Stoltenberg.

Ukraines store drøm er dog "ægte" Nato-medlemskab. Eller i det mindste en konkret tidsplan for, hvornår det vil ske.

- Det tredje element er spørgsmålet om medlemskab. Alle Nato-lande er enige om, at Ukraine vil blive medlem af Nato. Vi kommer ikke til at diskutere en invitation til Ukraine på topmødet i Vilnius. Men hvordan vi kan flytte Ukraine tættere på Nato, siger Jens Stoltenberg.

Her vil Nato-landene måske være parate til at fjerne nogle af hindringerne på vejen til et medlemskab. Det sagde Tysklands forsvarsminister, Boris Pistorius, fredag i forbindelse med mødet for forsvarsministrene i Bruxelles.

- Jeg ville være åben over for det, sagde han til Reuters.

Udtalelsen faldt på baggrund af en rapport i den amerikanske avis The Washington Post. Den slår fast, at USA er åben over for at lade Ukraine slippe for den normale kandidatproces for optagelse i Nato.

Amerikanerne håber, at det vil mindske uenigheden mellem Nato-landene om Ukraines vej til en optagelse.

/ritzau/