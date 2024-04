Ukraine får krigens første royale besøg fra Storbritannien

For første gang siden Ruslands invasion af landet har Ukraine fået besøg af et medlem af den britiske kongefamilie.

Hertuginde Sophie af Edinburgh har her mødtes med både præsidenten, Volodymyr Zelenskyj, og hans hustru, Olena Zelenska.

Det oplyser Buckingham Palace mandag.

59-årige Sophie er gift med den britiske Kong Charles' yngste bror, Prins Edward.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hertugindens besøg i Ukraine skete på vegne af Storbritanniens udenrigsministerium.

Formålet var både at vise solidaritet med de mennesker, der er påvirket af krigen, og det er desuden et led i hertugindens arbejde med ofre for konfliktrelateret seksuel vold, skriver Buckingham Palace.

- Det er sandt, at kvinder og piger betaler den højeste pris målt på menneskelige omkostninger, når det kommer til den måde, det påvirker dem på, og den måde, hvorpå de kan blive brugt som våben i krigen, lød det fra Sophie i en tale under besøget.

Hertuginden sendte blandt andet tanker til dem, der mistede livet i byen Butja, som ligger nær hovedstaden Kyiv. Her er russiske styrker anklaget for at begå krigsforbrydelser - blandt andet henrettelser og voldtægter.

- Voldtægt bruges til at nedgøre, nedværdige og ødelægge, og vi skal blive bedre til at forsøge at forhindre, at det sker, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun mødtes både med ofre for seksuel vold, personer, der har overleveret tortur, og ukrainske børn, som er vendt tilbage til Ukraine efter at være blevet adskilt fra deres familier og sendt til Rusland, siger udenrigsministeriet.

Storbritannien har været en af Ukraines mest fremtrædende støtter siden Ruslands invasion i februar 2022. Herfra er der blevet sendt mere end 4,7 milliarder pund, omkring 41 milliarder kroner, til landet.

Hertugindens mand har tidligere båret titlen jarl af Wessex, men efter hans fars død i 2021 arvede han titlen hertug af Edinburgh.

/ritzau/Reuters