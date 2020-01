Ukraine: Flystyrt var forårsaget af motorfejl - ikke angreb

Der ser ikke ud til at være sammenhæng mellem et flystyrt i Iran og de seneste spændinger mellem USA og Iran.

Et flystyrt med et ukrainsk Boeing 737-fly i Iran var forårsaget af en motorfejl - og ikke som følge af et angreb.

Det meddeler Ukraines ambassade til Iran onsdag.

Samtlige om bord er er omkommet, har Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, oplyst i en pressemeddelelse.

Den ukrainske ambassade oplyser, at 168 personer havde købt billet til flyet.

Flystyrtet i Iran sker, på et tidspunkt hvor der er store spændinger mellem USA og Iran. De to ting ser dog ikke ud til at have nogen sammenhæng.

/ritzau/Reuters