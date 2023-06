Ukraine forbereder stadig sit største angreb mod Rusland

Ukraine hævder mandag aften at have drevet russerne ud af en ottende landsby under landets nu to uger gamle modoffensiv.

Ifølge en viceforsvarsminister har de hjemlige styrker dog fortsat et es i ærmet.

Hanna Maljar, som er viceminister i det ukrainske forsvarsministerium, siger således, at Ukraine endnu har sit største angreb på slagmarken mod Rusland til gode.

- Fjenden har ikke til hensigt at opgive sine områder uden besvær, og vi må forberede os på en hård duel, skriver Maljar på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at militæret "flytter sig efter planen".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og vi har endnu det største angreb til gode.

/ritzau/Reuters