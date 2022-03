Ukraine-forhandler: Rusland har droppet ultimatummer og lytter

Det går tilsyneladende bedre med forhandlingerne om en løsning på konflikten i Ukraine.

Leonid Slutskij, der er en af Ruslands forhandlere, siger til den russiske tv-station RT søndag, at der er sket "betydelige fremskridt" i de forhandlinger, der finder sted på grænsen til Ruslands og Ukraines fælles naboland Hviderusland.

- Hvis vi sammenligner begge delegationers positioner ved begyndelsen af forhandlingerne og nu, så ser vi betydelige fremskridt, siger han ifølge russiske nyhedsbureauer.

- Det er min forventning, at disse fremskridt kan udvikle sig i de kommende dage, siger han og taler videre om "en fælles position", der kan nedfældes i et dokument.

Tidligere søndag meddelte en rådgiver for den ukrainske præsident, at Rusland er holdt op med at stille "ultimatummer". I stedet lytter russerne "opmærksomt til vores holdninger", skrev rådgiveren, Mikhailo Podolyak, på Twitter.

Podolyak tilføjer, at Ukraine ikke vil give sig på nogen områder.

- Det forstår Rusland nu. Rusland er allerede begyndt at tale konstruktivt, siger han i en video, der er lagt på internettet.

- Jeg tror, at vi vil opnå resultater i løbet af nogle dage, tilføjer rådgiveren.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde lørdag, at Rusland nu har fået en markant anderledes indstilling ved forhandlingerne.

Hans russiske kollega, Vladimir Putin, sagde tidligere på ugen, at der var sket "positive skift" i dialogen. Han tilføjede, at parterne forhandler så godt som dagligt.

Ingen af siderne har oplyst detaljer om, hvad en mulig aftale kan tænkes at indeholde.

Men Podolyak skriver på Twitter, at Ukraine kræver et stop for krigen, og at de russiske styrker trækker sig ud af landet.

Det er over to uger siden, at Putin gav de russiske styrker ordre til at gå over grænsen ind i Ukraine.

Siden da har forhandlere fra de to lande haft en række møder – mange af dem uden resultat.

/ritzau/AFP