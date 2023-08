Ukraine forventer svære men succesfulde samtaler i Saudi-Arabien

I denne weekend er Saudi-Arabien vært for et møde, hvor en fredelig afslutningen på krigen i Ukraine er på dagsordenen.

Ukrainer forventer, at det bliver et svært møde, men landet regner med at kunne overbevise flere lande om at støtte dets opskrift på fred.

Det siger Andrij Jermak, der er leder af Ukraines udsending til mødet og chef for Ukraines premierminister Volodymyr Zelenskyjs kontor.

- Jeg forventer, at samtalerne bliver svære, men bag os er sandheden - bag os er godhed, siger han sent fredag i et telefoninterview, der er offentliggjort på hans kanal på beskedtjenesten Telegram.

Rusland er ikke inviteret til weekendens møde, men den russiske regering siger, at den vil "holde øje" med mødet.

Kina, der har tætte bånd til Rusland, sagde fredag, at det vil sende den særlige udsending for euroasiatiske anliggende Li Hui til samtalerne.

- Vi har mange uenigheder, og vi har hørt forskellige ståsteder, men det er vigtigt, at vores principper bliver delt, siger han.

Ukrainske, russiske og internationale embedsfolk siger, at der ikke er udsigt til direkte fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland på nuværende tidspunkt, mens krigen stadig er i gang, og Ukraine forsøger at genvinde territorie via en modoffensiv.

Ukraine går efter at bygge en større koalition af diplomatisk støtte ud over Vesten, som har støttet Ukraine siden krigens start.

Landet forsøger at få støtte fra lande i det globale syd såsom Indien, Brasilien og Sydafrika. Mange lande i det globale syd har ikke offentligt valgt side i konflikten.

Zelenskyj siger, at han håber, at initiativet i denne weekend vil føre til et fredsmøde blandt verdensledere dette efterår.

Fra Danmark deltager Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, og Anders Tang Friborg, der er vicedirektør for udenrigspolitik og politisk direktør i Udenrigsministeriet, i weekendens møde.

