Ukraine frygter en russisk offensiv fra Hviderusland

En mulig kommende offensiv kan være et forsøg på at afskære forsyningslinjer, advarer topofficer i Ukraine.

Truslen om en offensiv mod Ukraine fra Hvideruslands territorium er stigende. Det siger den næstkommanderende i Ukraines generalstab under en briefing torsdag.

Advarslen kommer, efter at Rusland og Hviderusland har dannet en fælles militærstyrke. Den skal angiveligt forsvare den hviderussiske grænse mod det nordlige Ukraine.

- Den aggressive retorik fra den militære og politiske ledelse i Hviderusland og Rusland trappes op, siger vicechef i den ukrainske generalstab, Oleksiy Gromov.

- Truslen om, at Ruslands væbnede styrker iværksætter en ny offensiv ved fronten i nord, er stigende.

Artiklen fortsætter under annoncen

Gromov advarer i samme ombæring om, at en mulig offensiv kan blive indledt "vest for den hviderussiske grænse".

Det skulle i givet fald ske for at "afskære en af hovedårerne for levering af våben og militært udstyr til Ukraine" fra Polen og andre lande, der ligger vest for Ukraine.

Tidligere torsdag meddelte den hviderussiske efterretningstjeneste KGB, at der "næsten dagligt er stigende efterretningsaktivitet fra ukrainsk side".

Angiveligt er der også "forsøg på at krænke hviderussiske luftrum", siger KGB videre ifølge det hviderussiske nyhedsbureau Belta.

Tidligere på ugen meddelte Hvideruslands forsvarsministerium, at der vil blive sendt op mod 9000 russiske soldater og omkring 170 kampvogne til Hviderusland.

Der er tale om en defensiv styrke, der skal sikre grænsen, lød det fra det hviderussiske ministerium.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde på et G7-møde for nylig, at Rusland "forsøger at trække Hviderusland ind i denne krig".

/ritzau/AFP