Ukraine frygter forestående russisk angreb på atomkraftværk

Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at planlægge et angreb på atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine.

I en udtalelse siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at han i en telefonsamtale med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har advaret om, at Rusland "forbereder farlige provokationer ved Zaporizjzja-værket".

Zelenskyj siger, at Rusland har opsat eksplosivlignende objekter på værket.

Han henviser til oplysninger fra den ukrainske efterretningstjeneste.

- Vi blev enige om at holde situationen under maksimal kontrol sammen med IAEA, siger Zelenskyj og henviser til Det Internationale Atomenergiagentur.

Zaporizjzja-værket er det største atomkraftværk i Europa.

Også styret i Rusland har mistanke om, at et angreb mod værket kan være under opsejling.

Herfra lyder det, at ukrainerne vil angribe atomkraftværket.

En rådgiver for det statslige russiske atomenergiselskab Rosatom påstår, at Ukraine vil bruge langtrækkende højpræcisionsvåben til at ramme værket.

- I dag har vi fået oplysninger, som jeg har tilladelse til at videregive. Den 5. juli om natten, i mørket, vil den ukrainske hær angribe atomkraftværket Zaporizjzja, siger rådgiveren, Renat Kartjaa, til russisk stats-tv.

Ukraine og Rusland har også flere gange tidligere beskyldt hinanden for at planlægge angreb mod værket.

Zaporizjzja-værket blev besat af den russiske hær kort tid efter Ruslands invasion af Ukraine i februar sidste år.

Siden har der utallige gange været kampe i området omkring værket.

Det har ført til stor bekymring for, at der vil ske skade på værket. Og at det i værste fald kan resultere i en atomkatastrofe.

FN har da også opfordret til, at der etableres en demilitariseret zone omkring det store atomkraftværk.

