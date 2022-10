Ukraine generobrer vigtig by og får fordel videre i krigen

Ukraine har lørdag genvundet kontrollen i en strategisk vigtig by. Et tab for Rusland, siger analytiker.

Russiske styrker har lidt nederlag i den østukrainske by Lyman og trukket sig fra stedet.

Det er et tab for den russiske side i krigen, fordi Lyman er strategisk vigtig i det område, hvor der i øjeblikket kæmpes. Sådan lyder vurderingen fra Anders Puck Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

- Det er et nederlag, og det viser, at russerne er presset, siger han.

Russiske styrker har trukket sig fra området på grund af "truslen for at blive omringet". Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge det statslige nyhedsbureau Ria.

Ifølge Anders Puck Nielsen står ukrainerne stærkt i området og har blandt andet god kontrol med veje ind og ud af byen, som russerne har skullet bevæge sig ad.

Derfor mener han, det er sandsynligt, at ukrainerne har ladet i hvert fald nogle af de russiske styrker trække sig fra stedet for at bevare momentum og undgå at skulle i kamp om Lyman.

- Så man kunne komme hurtigt ind, overtage byen og så videre med offensiven østpå, siger militæranalytikeren.

Byen Lyman spiller en strategisk vigtig rolle på grund af sin placering. Den fungerer som et trafikknudepunkt, og den, der har kontrollen her, kan nemt bevæge sig rundt og komme til eksempelvis Sjevjerodonetsk og Lysytjansk.

- Det er byer, som russerne erobrede for nogle måneder siden under stor opmærksomhed. Nu er vi i en situation, hvor det begynder at nærme sig, at ukrainerne kommer tilbage igen.

- Det her er et udmærket trinbræt til at lave nye offensive operationer videre ind i Luhansk, siger Anders Puck Nielsen.

Eksempelvis kan ukrainerne drage mod det nordlige Luhansk, hvor mange større byer under russisk kontrol ikke er godt beskyttet ifølge analytikeren.

Desuden kan de nemmere sætte sig på vigtige forbindelseslinjer såsom toglinjer fra Rusland mod Luhansk, nævner han.

Generobringen af byen er en stor sejr for den ukrainske side ifølge Anders Puck Nielsen, og det stækker samtidig den russiske hærs forsøg på at erobre resten af regionen Donetsk.

- Nu er russerne i en situation, hvor de skal starte med at erobre byen igen for at komme videre, siger militæranalytikeren.

Noget, som der ifølge militæranalytikeren ikke er tegn på, at Rusland har styrken til i øjeblikket.

Lyman ligger i regionen Donetsk. Det er en af fire regioner, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, fredag annekterede ved at skrive under på en dokument om, at de udgør en del af Rusland.

Særligt vestlige lande har fordømt annekteringen af områderne.

/ritzau/