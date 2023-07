Ukraine genvinder land i indædte kampe om Donetsk

Ukraine har genvundet mere territorie i Donetsk-regionen, hvor slagene mellem russiske og ukrainske soldater er blevet mere intense.

Det oplyser Hanna Maljar, som er viceminister i Ukraines forsvarsministerium, på beskedtjenesten Telegram.

Tidligere mandag fortalte hun, at ukrainske styrker havde genvundet et område på omkring ni kvadratkilometer langs den østlige front i Donetsk, mens 28,4 kvadratkilometer er genvundet i den sydlige del af regionen.

Kampene er dog intense i området omkring byen Bakhmut, som ligger i Donetsk, og militære positioner kan tabes og genvindes flere gange på et døgn, skriver Hanna Maljar.

- I dag forsøgte fjenden at vinde frem i dette område, skriver hun om kampene omkring Bakhmut.

- Situationen ændrer sig hastigt, og kontrollen med positioner kan tabes og genvindes to gange inden for samme døgn.

Landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, skriver på Telegram, at situationen på fronten var svær i sidste uge, men at "vi gør fremskridt".

- Vi bevæger os fremad skridt for skridt. Jeg vil gerne takke alle, som forsvarer Ukraine. Alle som bringer sejr til Ukraine i denne krig, skriver præsidenten.

Fra russisk hold lyder det, at russiske styrker i løbet af weekenden formåede at holde ukrainske styrker for døren i landsbyerne, som omgiver Bakhmut.

Det samme skulle ifølge Rusland være tilfældet i landsbyen Vuhledar, som ligger i den sydlige del af Donetsk. Landsbyen ligger omkring 30 kilometer inde i Donetsk-regionen fra en stribe af landsbyer, som Ukraine genvandt kontrollen med i juni.

Flere observatører har spekuleret i, om Ruslands positioner i Ukraine er blevet svækket, efter at Wagner-gruppen, som normalt slås side om side med Rusland i krigen, forlod Ukraine og indledte et kort oprør i Rusland.

Ruslands parlaments forsvarsudvalg afviste mandag, at indkalde flere russere til værnepligt trods størstedelen af Wagner-soldaternes exit.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu siger mandag, at han ikke mener, at Ruslands krig i Ukraine påvirkes af Wagner-gruppens oprør.

- Provokationen havde ingen indvirkning på handlinger fra de væbnede grupperinger (som er involveret i krigen, red.), siger Sjojgu.

/ritzau/Reuters