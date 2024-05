Ukraine genvinder områder ved Kharkiv ifølge Zelenskyj

Ukrainske styrker er lykkedes med at få kontrol over en række områder i det nordlige Kharkiv, hvor Rusland tidligere på måneden rykkede frem.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i sin daglige tale til nationen fredag aften.

- Vores soldater har taget kontrol med grænseområdet, hvor de russiske besættere trængte ind, lyder det.

Zelenskyjs kommentarer er tilsyneladende modstridende med udmeldingerne fra flere russiske repræsentanter.

Eksempelvis citerer det russiske nyhedsbureau Tass parlamentsmedlemmet Viktor Vodolatskij for at sige, at russiske styrker kontrollerer over halvdelen af området ved byen Vovtjansk.

Vovtjansk er fem kilometer fra grænsen til Rusland.

Det har ikke været muligt at bekræfte nogen af påstandene.

Rusland indledte 10. maj et nyt angreb mod Kharkiv, og siden har landet formået at besætte flere mindre områder.

Det udgør ifølge nogle parter Ruslands største fremskridt i invasionen af Ukraine i de seneste 18 måneder.

