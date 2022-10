Ukraine hævder at have befriet 600 bebyggelser fra russerne

Den ukrainske hær hævder at have befriet mere end 600 bebyggelser fra russiske besættelser den seneste måned.

75 af dem ligger i den strategiske region Kherson.

Det oplyser det ukrainske ministerium for reintegration af midlertidige besatte territorier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Reuters har ikke været i stand til uafhængigt at verificere oplysningerne fra slagmarken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs stab har ikke umiddelbart bekræftet meldingerne.

Sent torsdag aften lød det fra ministeriet, at omkring 500 bebyggelser var blevet befriet i den nordøstlige Kharkiv-region. Her har ukrainske styrker i sidste måned gjort store fremskridt.

43 bebyggelser er blevet befriet i regionen Donetsk. Det gælder syv i regionen Luhansk, oplyser ministeriet.

- Området med befriede ukrainske territorier er vokset betydeligt, lyder det fra ministeriet i en udtalelse på dets hjemmeside, skriver Reuters.

I september meddelte Rusland, at landet havde annekteret fire delvist besatte områder i Ukraine - Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

Siden starten af oktober er ukrainerne flere gange brudt gennem frontlinjen ved netop Kherson. Rusland besatte regionen i starten af krigen.

Taber Rusland regionen, betragtes det som et stort tilbageslag for den russiske præsident, Vladimir Putin, og hans regering.

Den russisk-indsatte guvernør i Kherson bad torsdag de lokale borgere om at flygte sammen med deres børn.

Det blev betragtet som et af de stærkeste tegn hidtil på, at den russiske regering er ved at miste grebet om regionen.

- Vi foreslår, at alle beboere i Kherson-regionen - hvis de ønsker at beskytte sig mod konsekvenserne af raketangrebene - tager til andre regioner, sagde guvernør Vladimir Saldo i en video ifølge Reuters.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar.

/ritzau/