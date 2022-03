Fra 52 forskellige lande har over 20.000 frivillige meldt sig til at kæmpe for Ukraine, hævder minister.

Ukraine hævder at have hvervet 20.000 udlændinge til krigen

Flere end 20.000 personer fra 52 lande har meldt sig som frivillige til at kæmpe for Ukraine, hvor de vil tjene i en nyoprettet, international legion.

Det fortæller den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, på ukrainsk tv søndag aften.

- Hele verden er på Ukraines side. Ikke kun i ord, men også i handling, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

Udenrigsministeren nævner ikke, hvor mange af de frivillige der er ankommet til Ukraine. Han nævner heller ikke deres hjemlande.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dog fortæller han, at nogle af de frivillige kommer fra lande, som forbyder deres borgere at kæmpe for andre lande.

Til sammenligning fortalte Kuleba torsdag, at Ukraine havde hvervet flere end 1000 personer fra 16 forskellige lande.

I sin tv-tale opfordrer Kuleba desuden udlandsukrainere til at presse på for ukrainsk medlemskab af EU, skriver AP.

Lørdag oplyste den ukrainske ambassade i Washington D.C. til mediet Voice of America, at 3000 amerikanere har meldt sig frivilligt til at hjælpe Ukraine i krigen mod Rusland.

Ifølge The New York Times er adskillige amerikanske krigsveteraner blandt de frivillige.

Avisen beskriver, hvordan krigen i Ukraine har vækket flere veteraners lyst til at kæmpe for frihed, og at de i grupper på Facebook organiserer sig for at hjælpe hinanden til Europa.

Udmeldingen fra den ukrainske ambassade kom, efter at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, tidligere på ugen udstedte et dekret, der gør det muligt at rejse ind i Ukraine uden et visum, hvis man ønsker at hjælpe med at forsvare landet som en del af en fremmedlegion.

Eneste undtagelse er, at russiske statsborgere ikke må melde sig.

Ud over udlændingene menes flere end 66.000 ukrainske mænd i udlandet at være rejst hjem for at kæmpe mod Rusland. Det var i hvert fald det tal, som Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov, offentliggjorde lørdag.

I Danmark forklarede statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde den 27. februar, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at danskere rejser til Ukraine for at kæmpe mod russere.

/ritzau/