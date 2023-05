Ukraine hævder at have skudt Ruslands supermissil ned

Ukraine har for første gang under krigen skudt et missil ned, som Rusland opfatter som et af sine absolut bedste missiler nogensinde.

Der er tale om det hypersoniske missil Kinzjal.

Det siger chefen for det ukrainske luftvåben, Mykola Olesjtsjuk.

- Jeg lykønsker det ukrainske folk med denne historiske begivenhed, skriver han på beskedtjenesten Telegram.

Hvis det bekræftes, at et Kinzjal-missil er skudt ned, er det ikke alene en militær sejr, men en vigtig symbolsk en af slagsen.

Ruslands regering har omtalt Kinzjal som et af de bedste missiler, landet nogensinde har udviklet.

Det kan flyve ekstremt højt og hurtigt, hvilket gør det svært for luftforsvarssystemer at skyde det ned.

Kombinationen af høj fart - som er op til ti gange lydens hastighed - og et tungt hoved medfører, at Kinzjal kan trænge igennem eksempelvis underjordiske bunkere.

Ifølge chefen for det ukrainske luftvåben blev missilet skudt ned i luften over den region, hvor hovedstaden Kyiv ligger.

Det skete torsdag aften med brug af det amerikanske Patriot luftforsvarssystem.

- De sagde, at Patriot var et forældet amerikansk våben, og at russiske våben er de bedste i verden, siger luftvåbnets talsmand Yurii Ihnat på den ukrainske tv-station Kanal 24.

- Her er der bevis for, at det endda virker mod et super-hypersonisk missil, siger han videre ifølge nyhedsbureauet AP.

Der har i det seneste døgns tid eller to været spekulationer blandt ukrainske militærbloggere om, hvorvidt et Kinzjal-missil var skudt ned.

Nogle af bloggerne havde postet fotos af noget, der kunne være rester fra et sådant missil.

