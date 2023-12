Ukraine hævder at have skudt tre russiske jagerfly ned

Ukraines militær siger, at det har nedskudt tre russiske jagerbombefly i den sydlige del af landet.

Øverstkommanderende i flyvevåbnet, Mykola Olesjtjuk, siger i en udtalelse, at flyene, der er af typen Su-34, blev skudt ned omkring middagstid fredag.

I udtalelsen siger Olesjtjuk, at der var blevet fundet en besked i en nedskudt russisk drone, hvor der stod: "Dø, kællinger".

- God idé! Her er vores svar, skriver han på Telegram.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, takker i sin daglige videotale de soldater, der skød de russiske kampfly ned over Kherson-regionen.

- Det er vores luftvåbens fortjeneste og den direkte handling fra Odesas missilbrigade. Tak skal I have, gutter!, siger præsidenten.

- Og må alle russiske piloter være klar over vores svar til enhver russisk drabsmand - ingen af dem vil forblive ustraffet.

Den russiske regering har ikke kommenteret på de ukrainske påstande, men den russiske militærblogger Fighterbomber skriver, at det har været russiske tab, og at de sandsynligvis skyldes Ukraines luftforsvar.

En anden militærblogger beskriver også "tab blandt SU-34-flyene", som angiveligt bruges til at smide bomber på det ukrainske brohoved i Krynky på den russiskkontrollerede østbred af floden Dnepr.

Zelenskyj siger også, at han har talt med Hollands premierminister, Mark Rutte, om leveringen af F-16-fly til Ukraine samt godkendelsen af en ny 50 milliarder euro stor hjælpepakke til Ukraine.

Det svarer til omkring 373 milliarder kroner.

Holland annoncerede fredag, at det var ved at gøre klar til at levere 18 af de amerikanskfremstillede F-16-fly, der er blevet doneret til Ukraine.

Det sker i en tid, hvor Ukraines regering er presset på alle fronter.

Efter amerikansk godkendelse annoncerede Danmark og Holland i august, at der i august ville blive doneret op til 61 F-16-fly til Ukraine, så snart de ukrainske piloter er blevet trænet.

