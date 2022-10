Ifølge præsident Zelenskyj er det lykkedes ukrainske styrker at slå et stort russisk angreb tilbage i Donetsk.

Ukraine hævder at have slået stor offensiv tilbage i Donetsk

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, hævder, at de ukrainske styrker har slået en voldsom russisk offensiv tilbage i Donetsk-regionen.

Ordene faldt i Zelenskyjs daglige tale i de sene aftentimer i Ukraine.

Han nævnte ikke, præcist hvor angrebet fandt sted, men blot at det var en ukrainsk bataljon fra den vestukrainske by Tjop.

- I aften stoppede de en voldsom offensiv fra fjenden, siger Zelenskyj ifølge nyhedsbureauet Reuters i sin aftentale.

- Det russiske angreb blev slået tilbage.

Præsidenten sagde også, at Ukraines "udvekslingsfond" var blevet styrket. Det skal forstås på den måde, at det er lykkedes ukrainerne at tage russiske soldater til fange, som kan bruges i fangeudvekslinger med ukrainske soldater.

De hårdeste kampe mellem Ukraine og Rusland i Donetsk-regionen foregår for tiden i byerne Bakhmut og Avdijivka.

/ritzau/Reuters