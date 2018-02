Ukraine hævder milliardsejr over Rusland i stor gasstrid

Ruslands gasselskab har tabt sag om 28,2 milliarder kroner til Ukraine, hævder selskabet Naftogaz i Ukraine.

Naftogaz, som er et statsejet energiselskab i Ukraine, hævder at have vundet en milliardsag over russiske Gazprom ved en international voldgiftsret i Stockholm.

- Naftogaz er blevet tilkendt erstatning på 4,63 milliarder dollar for Gazproms manglende leverancer af aftalte gasmængder, siger en talskvinde for Naftogaz via e-mail.

Beløbet svarer til 28,2 milliarder danske kroner.

Voldgiftsretten i Sverige oplyser ikke afgørelser i sager. Det er op til parterne, om de vil offentliggøre disse.

Gazprom har ikke kommenteret meldingen fra det ukrainske selskab.

Gazprom har tidligere vundet en anden voldgiftssag på to milliarder dollar over Naftogaz ved retten i Stockholm. Det betyder, at russerne skylder 2,56 milliarder dollar til det ukrainske selskab.

Sagen har rod i den politiske krise mellem Rusland og den tidligere sovjetrepublik, som med ekspræsident Viktor Janukovitjs flugt i 2014 har vendt russerne ryggen.

Den aktuelle afgørelses strid har handlet om, at Gazprom har pumpet for lidt gas til Ukraine, og russerne har betalt for lidt for den gas, som det russiske selskab har sendt via Naftogaz-rør videre til Europa.

Gazprom arbejder i øjeblikket på at udvide en anden hovedlinje for russisk naturgas til Europa. Nord Stream 2 skal som den allerede anlagte forbindelse Nord Stream gå via Østersøen til Tyskland.

Anlægsprojektet er planlagt til at passere dansk søterritorie.

