Ukraine har fået en ung og stærkt liberal regering

- Lad os gennemføre de reformer, som hele verden er træt af at vente på, siger præsident Zelenskij.

Ukraines nationalforsamling har udnævnt den 35 år gamle advokat Oleksij Gontsjaruk til landets nye premierminister.

Gontsjaruk blev udnævnt som regeringschef, da den nye nationalforsamling holdt sin første samling torsdag.

Han er et fuldstændigt ubeskrevet blad i det politiske liv. Han er dog allerede med i præsidentens administration, der har ansvaret for økonomiske spørgsmål.

Som regeringschef får han nu ansvaret for at føre den politik, som præsident Volodimir Zelenskij og hans nydannede parti Folkets Tjener har lovet befolkningen.

Den 41-årige Zelenskij blev klar vinder af parlamentsvalget i juli.

Zelenskij, der er tidligere komiker, udskrev straks efter sin sejr ved præsidentvalget i maj et parlamentsvalg i håb om at få et parlament, han lettere kunne samarbejde med. Han vandt en storsejr, og hans parti har 254 af de 450 pladser nationalforsamlingen.

Zelenskij og Honcharuk har derfor nu et godt udgangspunkt for at få deres økonomiske reformprogram igennem.

Den nye ukrainske regering under Honcharuk, hvor den siddende finansminister Oksana Markarova , fortsætter, blev godkendt af nationalforsamlingen uden problemer.

Zelenskij advarede om, at han vil opløse nationalforsamlingen, hvis den benytter sig af en forhalingsstrategi i forhold til reformprocessen.

- Jeg er virkelig glad for, at vi nu har et parlament, som virkelig er klar til at bestille noget, erklærede Zelenskij i en tale og tilføjede:

- Giv Jer ikke af med populisme, og lad være med at stoppe vigtige beslutninger ved at fremsætte tusindvis af ændringsforslag, men lad os gennemføre de reformer, som Ukraines indbyggere og hele den civiliserede verden er træt af at vente på.

Volodimir Fesenko, analytiker ved tænketanken Penta i Kijev, siger, at den nye regering under Zelenskij "er den mest liberale i Ukraines historie". Han pointerer, at reformprocessen nu vil blive intensiveret.

Ukraines måske største problem er udbredt korruption, som igennem årene har undergravet det ene reformprogram efter det andet.

/ritzau/AFP