Ukraine har stabiliseret elnettet efter russiske angreb

Ukraine er lykkedes med at stabilisere sit elnet efter en række russiske missilangreb på tværs af landet i løbet af de seneste uger.

Det oplyste det ukrainske energiministerium søndag.

Landet var i marts nødt til at importere en rekordhøj mængde energi på baggrund af Ruslands angreb mod den ukrainske energiinfrastruktur.

Angrebene førte til omfattende strømafbrydelser i hele Ukraine.

Særligt var de daglige angreb rettet mod ukrainske varme- og vandkraftværker samt selve elnettet.

Søndag meldte Ukrenergo, som er operatør af det ukrainske elnet, om et russisk droneangreb mod et elværk i Kharkiv-regionen.

Derfor var Ukrenergo nødt til at indføre kontrollerede strømafbrydelser i Kharkiv, som Rusland har ramt særligt hårdt på det seneste.

Alligevel er meldingen dog fra Ukraines energiministerium, at elnettet er stabilt.

Derfor har Ukraine ifølge ministeriet ikke behov for at importere ekstraordinære mængder energi i den kommende tid.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, opfordrede søndag det internationale samfund til at tage Ruslands angreb mod Kharkiv og andre byer alvorligt ved at levere ammunition til førstnævntes luftforsvar.

- Det er tydeligt, at vores luftforsvar ikke er tilstrækkeligt - det ved vores partnere godt, sagde Zelenskyj.

- Verden har brug for at blive klar over den smerte, som russiske terrorister påfører Kharkiv.

Præsidenten sagde i et interview lørdag, at han tror på, at den amerikanske kongres godkender en stor hjælpepakke til Ukraine, selv om republikanske politikere er modstandere af at sende flere penge.

Tidligere søndag sagde Zelenskyj, at Ukraine taber krigen mod Rusland, hvis Kongressen i USA ikke godkender hjælpepakken.

Hjælpepakken har en størrelse på 60 milliarder dollar - cirka 412 milliarder kroner.

