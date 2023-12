Ukraine holder første december-jul i stedet for januar

Ortodokse kristne i Ukraine gik søndag til julegudstjeneste to uger før normalt.

Den ortodokse kirke i landet har besluttet at rykke julen og fejre højtiden 25. december i stedet for 7. januar.

Det sker for at distancere sig yderligere til Rusland og rykke nærmere på de vesteuropæiske lande.

I den sydlige havneby Odesa tændte kirkegængerne søndag lys og bad bønner, mens præster i guldklæder holdt gudstjeneste blandt juletræer og krybbespil i Fødselskirken i Odesa.

- Vi synes, at vi bør fejre jul med hele verden, langt væk fra Moskva. For mig er det budskabet nu, siger en smilende kirkegænger, Olena.

- Vi ønsker virkelig at fejre jul på en ny måde. Det her er en højtid med hele Ukraine, med vores uafhængige Ukraine. Det er meget vigtigt for os, siger Olena, hvis søn gør tjeneste som læge ved fronten.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, underskrev i juli en lov, der flytter markeringen af julen fra januar til december.

På det tidspunkt sagde han, at det giver ukrainerne mulighed for at "gå væk fra den russiske arv, der pålægger os at holde jul 7. januar".

Søndag udtrykker mange ukrainere opbakning til det skridt.

- Vi vil støtte det, der foregår i Ukraine nu. Forandringer er altid vanskelige, og når de forandringer sker, er der brug for, at flere mennesker støtter tiltaget, så der sker noget nyt, siger Denis, en ung mand der var til julegudstjeneste i Odesa søndag.

Ændringen af datoen er et af flere tiltag, Ukraines regering har foretaget for at udviske kulturelle traditioner og andre rester af det russiske og sovjetiske imperium.

Også navne på gader er blevet ændret, og gamle monumenter er fjernet fra gader og stræder i Ukraine.

Allerede tilbage i 2014, da russiske styrker invaderede Krim-halvøen og erklærede den for en del af Rusland, brød den ukrainsk-ortodokse kirke med den russisk-ortodokse kirke.

