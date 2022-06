Ukraine i EU kan blive en succes. Men der er knaster på vejen

EU-medlemskortet er ikke udskrevet til Ukraine endnu, men der er grund til at se på perspektiverne, for vi får et nyt Europa nu. Fire måneder inde i den russiske invasion af Ukraine er status, at Ukraine og Moldova har fået tilbudt EU-medlemskab og Sverige og Finland Nato-medlemsskab.

Der er mange knaster på rejsen, men kursen er meget klar. De første knaster er, at man i begge fællesskaber kræver enstemmighed – og her er Tyrkiet den potentielle spoiler i Nato, og Ungarn det samme i EU. Begge lande har nære relationer til Moskva, men ingen af de to lande kan holde til at blokere i længden.