Ukraine indstiller evakuering efter drab på civile

En fransk journalist er mandag blevet dræbt i Ukraine, da splinter fra en russisk granat ramte det pansrede køretøj, som journalisten befandt sig i.

Det meddeler guvernøren i Luhansk-regionen, Serhiy Gaidai, ifølge Reuters.

Han skriver i beskedtjenesten Telegram, at en granatsplint gik igennem panseret og dræbte den franske journalist.

Det ramte køretøj skulle bruges til at evakuere civile fra et område nær byen Sjevjerodonetsk i det østlige Ukraine.

Evakueringen er derfor indstillet, oplyser Gaidai.

- I dag skulle vores pansrede evakueringskøretøj hente ti personer fra området og kom under fjendtlig beskydning, skriver Gaidai ifølge den britiske avis The Guardian.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, bekræfter på Twitter, at en fransk journalist er blevet dræbt i Ukraine.

Journalisten arbejdede for tv-stationen BFMTV. Han var i Ukraine for at "vise krigens realiteter", skriver Macron.

- Om bord på en humanitær bus, ved siden af civile der var tvunget på flugt for at undslippe russiske bomber, blev han dødeligt ramt, skriver præsidenten.

Ifølge guvernør Gaidai døde den franske journalist af at få en granatsplint i halsen. Gaidai poster et foto af hans presseakkreditering.

En politimand, der også var med i samme køretøj, blev reddet af sin hjelm, skriver guvernøren.

Gaidai tilføjer ifølge The Guardian, at der er voldsomme kampe ved Sjevjerodonetsk. Tidligere mandag blev to civile meldt dræbt og fem andre såret.

Der er ikke umiddelbart nogen kommentar fra Rusland.

Russiske myndigheder har gentagne gange sagt, at russiske styrker ikke angriber civile.

