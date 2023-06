Ukraine kalder Rusland for en terrorstat under retssag

Ukraine kalder nu Rusland for en "terrorstat".

Det sker i forbindelse med en retssag ved Den Internationale Domstol i Haag tirsdag. Sagen handler i sit udgangspunkt om nedskydningen af et passagerfly over Ukraine i 2014.

Men i forbindelse med tirsdagens høring henviser Ukraines ambassadør Anton Korinevitj også til sprængningen af den ukrainske dæmning Nova Kakhovka.

- Så sent som i dag sprængte Rusland en stor dæmning i luften.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det forårsagede betydelige civile evakueringer, økologiske skader og truede sikkerheden på atomkraftværket i Zaporizjzja, sagde Anton Korinevitj ifølge Reuters.

Dermed er der lagt op til et bittert retsopgør, som vil blive gennemført, mens krigen fortsætter i Ukraine.

Det er første gang, at advokater for Ukraine og Rusland mødtes ved Den Internationale Domstol, siden Moskva lancerede invasionen af Ukraine den 24. februar 2022.

Juridiske hold med flere repræsentanter var til stede for hver af de to lande.

Tirsdag hørte et panel af 16 dommere ved Den Internationale Domstol i første omgang Ukraines påstand i sagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ukraine mener, at Moskva har overtrådt en FN-aftale om bekæmpelse af terrorisme. Det er ifølge Ukraine sket ved, at Rusland har udstyret og finansieret de prorussiske styrker, der skød passagerflyet Malaysia Airlines Flight MH17 ned i 2014.

Alle 298 passagerer og besætningsmedlemmer blev dræbt.

Ukraine har desuden bedt domstolen beordre Rusland til at stoppe diskriminationen af den etniske gruppe Krim-tatarerne på den ukrainske halvø. Den besatte Rusland i 2014.

Rusland får mulighed for at svare på Ukraines sag på torsdag. Moskva har forsøgt at få sagen afvist. Det er sket med den begrundelse, at domstolen ifølge Rusland ikke har ret til at føre sagen.

/ritzau/Reuters