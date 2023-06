Ukraine kan ende med støtte men ingen tidsplan for Nato-medlemskab

På det kommende Nato-topmøde i juli vil Ukraine efter alt at dømme få en flerårig plan for militærstøtte. Den skal medvirke til at bringe Ukraine tættere på Nato-standarder.

Men planen vil næppe indeholde en konkret tidshorisont for Nato-medlemskab. Det ser ud til at blive konklusionen, efter at Nato-landenes udenrigsministre torsdag afsluttede deres sidste møde før topmødet.

Efter mødet i Oslo fastslår Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at der torsdag alene var tale om uformelle drøftelser. Her kan Nato-landene danne sig et indtryk af, hvor man kan mødes om en aftale på selve topmødet.

Men i Natos diskussionen er USA's stemme ofte afgørende. Som det suverænt største land i alliancen har USA stor indflydelse, og USA's udenrigsminister, Antony Blinken, gør klart, at USA i første omgang vil fokuserer på fortsat militærstøtte til Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

- På topmødet i Vilnius forventer jeg, at vi vil vedtage en robust pakke med både politisk og praktisk støtte til Ukraine, siger Antony Blinken.

Pakken vil dog især være rettet mod Ukraines nuværende situation, hvor man er i krig med Rusland, siger Blinken.

- Fokus i Vilnius er på maksimal støtte til Ukraine, mens landet forsøger at tage sit territorie tilbage fra Rusland.

- Samtidig fokuserer vi på at hjælpe Ukraine på mellem og lang sigt til at øge sin modstandskraft over for eventuel fremtidig aggression ved at bringe Ukraine op til Nato-standarder, siger Antony Blinken.

Pakken vil med andre ord kunne signalere, at Ukraine er på vej til at kunne operere som et Nato-land. Men Stoltenberg og flere andre har gjort det klart, at Ukraine ikke kan blive medlem, så længe man er i krig.

Nato-landene aftalte dog på topmødet i Bukarest i 2008, at Ukraine vil blive medlem på et tidspunkt. Den aftale står Nato-landene ved, men spørgsmålet er hvornår.

Støttet af flere østeuropæiske Nato-lande presser Ukraine på for at få en mere konkret handlingsplan. Utålmodigheden blev torsdag understreget af Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ukraine er klar til at være i Nato, og vi venter på, at Nato bliver klar, siger Zelenskyj ifølge Reuters torsdag.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) erkender efter torsdagens møde, at det er svært at give Ukraine mere konkrete løfter, selv om man gerne vil.

- På Bukarest-topmødet i 2008 sagde man, at Nato har en åben dør, og at Ukraine skal være medlem. Det er svært at overgøre de ord. De var så stærke, som de kunne være.

- Dengang kom de bare ikke med noget indhold. Der var en åben dør, men man hjalp ikke Ukraine hen i nærheden af den.

- Der fornemmer jeg klart, at der er en stemning af, at der skal lægges noget andet i de ord. At de skal komme med et større commitment, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/