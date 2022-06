Ukraine kan få kandidatstatus på EU-topmøde i denne uge

Der er stigende opbakning til at give Ukraine status som kandidatland forud for EU-topmøde i denne uge.

Torsdag og fredag skal EU's stats- og regeringsledere samles til topmøde i Bruxelles. Her bliver det overskyggende tema Ukraine og ikke mindst landets forhold til EU.

Forud for mødet tyder meget nu på, at Ukraine - måske lidt overraskende - får status af EU-kandidatland.

Flere lande, heriblandt Danmark og Sverige, har forladt deres skepsis over for, om Ukraine er klar, efter at EU-Kommissionen i sidste uge anbefalede den løsning. Det skete dog med en forventning om, at Ukraine gennemfører yderligere reformer.

På et ministermøde i Luxembourg tirsdag er udenrigsminister Jeppe Kofod (S) optimistisk overfor, at det vil lykkes at bringe Ukraine et skridt videre i processen.

- Jeg håber, at det bliver besluttet nu, siger Kofod.

Han talte fredag med Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, om betydningen for Ukraine, hvis det lykkes.

- Det vil være et godt signal til Ukraine i den nuværende situation. Så jeg håber, at landene vil være enige med EU-Kommissionen, siger Jeppe Kofod.

Flere lande, heriblandt Danmark, har været skeptiske over for at give Ukraine den særlige status, der indikerer, at man er på vej til at blive medlem af EU.

På EU-topmødet i Versailles i marts besluttede stats- og regeringslederne at afvente en anbefaling fra EU-Kommissionen. Den skulle først have mulighed for at evaluere Ukraines demokrati, økonomi og retsstat.

Dagen før EU-Kommissionen kom med sin anbefaling, meldte de tre store EU-lande Tyskland, Frankrig og Italien dog ud, at de ønsker, at Ukraine bliver kandidatland.

Men der er stadig lang vej til ukrainsk EU-medlemskab, selv om EU-topmødet bekræfter, at Ukraine nu er kandidatland, understreger Jeppe Kofod.

- EU-Kommissionen anbefaler at give kandidatstatus til Ukraine og Moldova. Det er godt. Det er noget, som den danske regering og jeg helhjertet støtter.

- Men det ændrer ikke på, at betingelserne for at gå videre i processen både som kandidatland og som ansøgerland er de samme. Det er Københavnskriterierne med velfungerende demokrati, retsstat og reformer, siger Jeppe Kofod.

Han lægger op til, at Danmark vil forsøge at hjælpe Ukraine til at kunne opfylde kriterierne.

- Vi vil arbejde tæt sammen med Ukrainerne, så de kan nå deres europæiske drømme. Men vejen derhen bliver nok lang, siger Jeppe Kofod.

Den danske udenrigsminister peger blandt andet på, at Ukraine fortsat har store udfordringer med at bekæmpe korruption i landet.

/ritzau/