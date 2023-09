Ukraine klager til WTO over tre nabolandes kornforbud

Ukraine har mandag klaget til Verdenshandelsorganisationen (WTO) over tre nabolandes forbud mod at importere korn fra Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Polen, Slovakiet og Ungarn har alle indført forbud, efter at EU-Kommissionen i sidste uge valgte ikke at forlænge et forbud.

EU gav i foråret lov til, at Polen, Slovakiet, Bulgarien, Rumænien og Ungarn indførte et forbud mod salg af fire landbrugsprodukter fra Ukraine på deres hjemmemarkeder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men det forbud udløb fredag.

Landene er bange for, at import af ukrainsk korn skader deres egne landmænd. Og derfor har de nu altså indført forbud på egen hånd.

- Ukrainske produkter udgør en trussel mod vores egne landbrug, sagde den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, fredag.

Polen har mandag hurtigt understreget, at man trods ukrainernes klage til WTO har tænkt sig at opretholde forbuddet.

- Vores holdning er den samme. Vi mener, at det er det rigtige at gøre baseret på en økonomisk analyse, siger regeringstalsmand Piotr Müller.

Artiklen fortsætter under annoncen

- En klage til WTO gør ikke indtryk på os, fortsætter han.

Dermed ser klagen ikke umiddelbart ud til at have den effekt, som Ukraine havde håbet. Ukraines økonomiminister, Julija Svyrydenko, siger mandag:

- Vi håber, at disse lande kommer til at fjerne deres restriktioner, og at vi ikke skal bruge lang tid i retten for at få afgjort sagen.

Uenighederne mellem Ukraine og Polen kommer, efter at Polen ellers har været en trofast støtte for Ukraine, siden Rusland invaderede landet.

/ritzau/