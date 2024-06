Ukraine kræver erstatning af Rusland for ødelagt dæmning

Ukrhydroenergo, der er det statslige selskab for vandenergi i Ukraine, har indledt en international voldgiftssag for at få erstatning fra Rusland for sprængningen af Kakhovka-dæmningen i juni sidste år.

Det oplyser Ukrhydroenergo torsdag ifølge Reuters.

Energiselskabet kræver en erstatning på omkring 2,5 milliarder euro, hvilket svarer til 18,7 milliarder danske kroner.

Da Kakhovka-dæmningen blev sprængt i luften natten til den 6. juni sidste år, oversvømmede vandmasser store dele af den nærliggende landbrugsjord og efterlod titusinder af mennesker uden drikkevand.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge de ukrainske myndigheder dækkede vandmasserne et område på 600 kvadratkilometer.

Ukraine hævder, at Rusland stod bag sprængningen, hvilket Rusland har afvist. De hævder i stedet, at Ukraine selv står bag sprængningen.

/ritzau/