Ukraine kræver flere landsbyer evakueret ved fronten i nordøst

Myndighederne i den nordøstligt beliggende Kharkiv-region i Ukraine opfordrer tirsdag borgere i over 20 landsbyer til at lade sig evakuere.

Det skyldes ifølge myndighederne, at russiske angreb er taget til.

- I lyset af sikkerhedssituationen indfører vi påbud om evakuering af Kindrasjivska- og Kurylivska-lokalsamfundene i Kupjansk-distriktet, oplyser guvernøren i Kharkiv, Oleh Synjehubov, på sociale medier.

Russiske styrker indtog store dele af Kharkiv-regionen, da Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.

Siden har russerne tabt terræn i området, men de russiske angreb fortsætter.

Det gælder blandt andet nær det regionale knudepunkt Kupjansk, som har vigtige jernbaneforbindelser. I Kupjansk var der en befolkning før krigen på omkring 30.000 mennesker.

Evakueringspåbuddet vil omfatte lidt over 3000 personer i landsbyerne, heriblandt knap 280 børn. Det meddeler Kharkivs guvernør.

Ukraine kommer rutinemæssigt med påbud om at evakuere landsbyer, som er under russisk angreb. Det er ikke altid, at påbuddet bliver håndhævet.

/ritzau/AFP