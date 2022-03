Ukraine-krigen åbner ny front hos USA's republikanere

Nogle republikanere kritiseres voldsomt at partifæller op til afgørende primærvalg for at have rost Putin.

Ruslands angreb på Ukraine kan være med til at afgøre, hvem de amerikanske vælgere kan stemme på ved midtvejsvalget til november.

I øjeblikket er Republikanerne i gang med at finde kandidater i flere delstater.

Under de såkaldte primærvalg er Ukraine-krigen noget af det, der debatteres.

I hvert fald hos de kandidater, der står over for en modkandidat, som tidligere har udtalt sig i varme vendinger om Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det er der flere, der har.

De har lagt sig i slipstrømmen af tidligere præsident Donald Trump, der har hyldet Putin som en stærk leder.

Kort før Ruslands invasion af Ukraine omtalte Trump Putin som "genial".

I mindst tre delstater er Ukraine-krigen nu rykket ind i valgkampen.

Nu fyger det i luften med kritik imod dem, der har rost Putin.

I øjeblikket støtter den offentlige opinion kraftigt Ukraine og præsident Volodymyr Zelenskyj.

Pat McCrory, en førende kandidat til Senatet i det republikanske primærvalg i North Carolina den 17. maj, har i sin første tv-reklame kritiseret sin Trump-støttede modkandidat, Ted Budd.

- Mens ukrainerne blødte og døde, undskyldte Budd deres morder, siger McCrory i reklamen.

Videre vises der optagelser af Budd, der omtaler Putin som "intelligent".

Også i North Carolina er Madison Cawthorn blevet kritiseret af sin modkandidat for at have kaldt Zelinskij "en bølle".

- Husk at Ukraines regering er utrolig korrupt, utrolig ond, og den skubber på for en woke ideologi, siger Cawthorn.

Michele Woodhouse, der udfordrer Cawthorn for at blive Republikanernes kandidat til en plads i Repræsentanternes Hus, siger, at det ikke går, at et medlem af Kongressen kalder Ukraines præsident for "en bølle".

Trump omtalte Putin som "genial" i et interview den 22. februar.

Det var fire dage før Putins angreb på Ukraine, og flere republikanere udtalte sig på linje med Trump.

Det ændrede sig, da Putin angreb Ukraine den 26. februar, men der kan dog stadig findes Putin-støtter i de republikanske rækker.

Efter angrebet har to af Trumps tilhængere i Repræsentanternes Hus gentaget Trumps hyldest af Putin som en stærk leder.

Marjorie Taylor Greene og Paul Gosar fra Repræsentanternes Hus har deltaget i en nationalistisk konference for det yderste højre, og her blev Putins navn råbt taktfast.

/ritzau/Reuters