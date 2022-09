Ukraine: Krigen går tydeligvis ikke efter Putins plan

Vladimir Putins plan om at mobilisere reservestyrker vil vise sig at være ekstremt upopulær, siger Ukraine.

Ruslands varslede mobilisering af op mod 300.000 soldater fra reserven bliver onsdag kaldt for et forudsigeligt skridt af Ukraine.

Reaktionen kommer fra den ukrainske præsidentrådgiver, Mykhajlo Podoljak.

I en besked til nyhedsbureauet Reuters skriver Podoljak desuden, at den varslede mobilisering vil vise sig at være ekstremt upopulær.

Det er samtidig et tegn på, at krigen ikke går efter Putins plan, vurderer han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er en fuldstændig forudsigelig tilgang, som mest af alt ligner et forsøg på at retfærdiggøre deres egen fiasko.

- Krigen går tydeligvis ikke efter Ruslands plan, og derfor bliver Putin nødt til at tage en ekstremt upopulær beslutning om at mobilisere og begrænse folks rettigheder, skriver den ukrainske præsidentrådgiver.

Ifølge Podoljak prøver Putin at give Vesten skylden for den "uprovokerede krig", som den russiske præsident selv har indledt.

Vladimir Putin talte onsdag morgen direkte til det russiske folk. Det var præsidentens første tale til nationen siden krigens start 24. februar.

Talen kom, dagen efter at fire ukrainske regioner, som Rusland har invaderet, varslede snarlige folkeafstemninger om at tilslutte sig Rusland.

USA's ambassadør i Ukraine, Bridget Brink, siger, at præsident Putins udmelding onsdag er et udtryk for svaghed og fiasko.

- Falske folkeafstemninger og mobilisering er et tegn på svaghed, på russisk fiasko. USA kommer aldrig til at anerkende Ruslands krav om påstået annekteret ukrainsk territorie, skriver hun på Twitter og fortsætter:

- Vi fortsætter med at stå side om side med Ukraine, så længe det kræves.

I Putins tv-transmitterede tale onsdag morgen sagde han, at Rusland har "masser af våben til at besvare", hvad han kalder vestlige trusler.

- Hvis vores lands territoriale integritet bliver truet, så vil vi tage alle midler i brug for at beskytte Rusland og vores folk. Jeg bluffer ikke, lød det.

/ritzau/