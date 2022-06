Ukraine: Krigen vil vare to til seks måneder længere

Storbritanniens forsvarsministerium siger i en opdatering om krigen i Ukraine lørdag, at det russiske luftvåben fortsat er meget aktivt i Donbas i den østlige del af landet.

- Russernes øgede brug af ikke-præcisionsvåben har medført omfattende ødelæggelser i bebyggede områder i Donbas, og det er meget sandsynligt, at der er blevet dræbt og såret mange civile, siger det britiske ministerium i et tweet på det sociale medie Twitter.

Rusland har ifølge britiske oplysninger optrappet brugen af taktiske luftangreb for at understøtte en gradvis fremrykning. Luftangrebene er kombineret med artilleriangreb.

Kampene er øjensynligt koncentreret omkring byen Sjevjerdonetsk.

Her har ukrainske styrker ifølge guvernør i Luhansk Serhij Hajdaj generobret omkring 20 procent af de områder, som russerne havde erobret i byen Sjevjerdonetsk.

Ifølge guvernøren er det "ikke realistisk", at byen falder inden for de næste to uger, selv om russiske forstærkninger er på vej.

- Så snart vi har nok vestlige, langtrækkende våben, skubber vi deres artilleri væk. Og så, tro mig, vil det russiske infanteri løbe sin vej, siger han.

En rådgiver for Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj spår, at krigen vil vare i yderligere to til seks måneder - afhængigt af, hvor mange våben Ukraine kommer til at modtage fra Vesten.

– Dette kan fortsætte i yderligere to til seks måneder, siger Mykhailo Podoljak i et interview med den Putin-kritiske russiske netavis Medusa.

En anden vigtig faktor, som vil have afgørende indvirkning på krigens udvikling, er stemningen i Europa, Ukraine og Rusland, mener han.

Han tror ikke på, at krigen vil slutter, selv om Ukraine skulle vælge at afstå territorium til Rusland.

Rådgiveren hævder at i alt 80.000 russiske soldater, ukrainske separatister og lejesoldater er blevet dræbt eller såret indtil nu så langt i krigen - oplysninger som ikke er bekræftet fra uafhængigt hold.

Krigen i Ukraine havde fredag varet i 100 dage. Tusindvis er døde, og millioner er flygtet fra deres hjem i Ukraine. Også den globale økonomi er blevet påvirket af krigen.

Zelenskyj har for sagt, at 100 ukrainske soldater bliver dræbt og 500 såret hver eneste dag.

