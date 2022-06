Ukraine langer ud efter Macrons diplomati med Putin

Ukraines udenrigsminister kritiserer Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, for at have sagt, at det har vital betydning, at Rusland ikke bliver ydmyget efter dets invasion.

- Det er bedre, at de allierede koncentrer sig om at sætte Rusland på plads, siger den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, og tilføjer, at Rusland ydmyger sig selv.

Kuleba siger, at Macrons udtalelse er ydmygende for Frankrig.

Macron har forsøgt at opretholde en dialog med den russiske leder, Vladimir Putin, siden russerne indledte invasionskrigen den 24. februar.

Den franske leder er flere gange af østeuropæiske lande blevet kritiseret for at være for eftergivende over for Putin.

- Vi må ikke ydmyge Rusland, men vi skal sikre, at vi kan finde en diplomatisk vej ud, når kampene stopper, siger den franske præsident i et interview, som blev offentliggjort lørdag i en fransk regional avis.

- Jeg er overbevist om, at Frankrig skal spille en rolle som mægler, siger Macron i interviewet.

- Opfordringer om at undgå ydmygelse af Rusland kan kun ydmyge Frankrig og andre lande, som måtte komme med sådanne opfordringer, siger Kuleba i et tweet på det sociale medie Twitter.

- Det er Rusland, som ydmyger sig selv. Det er bedst, at vi alle fokuserer på, hvordan vi kan sætte Rusland på plads. Det vil skabe fred og redde menneskeliv, siger han.

Macron har løbende været i kontakt med Putin efter den russiske invasion, men det har hidtil ikke ført til nogle konkrete resultater.

- Jeg har sagt til Putin, at jeg mener, at han begår en historisk og fundamental fejltagelse for hans folk, for sig selv og for verdenshistorien, siger Macron.

Den ukrainske præsidentrådgiver Mykhailo Podoljak lægger afstand til den franske præsident med en udtalelse om, at der ikke er nogen mening i at føre forhandlinger med Rusland, før ukrainerne har modtaget nye våben fra Vesten og tvunget de russiske styrker tilbage så "langt som muligt mod Ukraines ydre grænse".

De russiske styrker har kontrol over omkring en femtedel af Ukraines territorium.

Ukraine vil i de kommende uger modtage kraftige våben fra Vesten, og der er i Kyiv forventninger om, at dette vil ændre udviklingen. Der er blandt andet amerikanske missilsystemer af typen HIMARS på vej til Ukraine. De kan ramme mål inden for cirka 80 kilometers afstand.

- Vores væbnede styrker er parat til at bruge nye våben ... og jeg tror, at vi kan skabe basis for forhandlinger ud fra en styrket position, siger den ukrainske parlamentariker Davyd Arakhamia, som er med i Ukraines forhandlingsgruppe.

/ritzau/Reuters