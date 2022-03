Ukraine: Luk himlen før atomkatastrofe sætter Europa i brand

Øjnene var trætte, minen var dyster, og den grønne militærskjorte på Ukraines premierminister, Denys Sjmyhal, efterlod ingen tvivl: Ukraine er i krig.

Mandag talte Denys Sjmyhal til Europarådets parlamentariske samling via videolink. Det skete i stedet for Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Men bønnen var den samme, som Zelenskyj er kommet med flere gange i den nu 18 dage lange krig. Europa og Nato bliver nødt til at lukke luftrummet over Ukraine, før der sker en atomkatastrofe, der vil påvirke hele Europa.

- Ukraine er i brand. Vi bliver nødt til at forene vores indsats. Ikke bare for at forsvare Ukraine, men for at forsvare hele Europa. Vi bliver nødt til at stoppe aggressionen, inden en atomkatastrofe sætter hele Europa i brand.

- Vi beder om, og vi kræver, at luftrummet over Ukraine bliver lukket af hensyn til millioner af ukrainere og af hensyn til Europas og verdens sikkerhed, siger Denys Sjmyhal.

Efter talen var der klapsalver fra medlemmerne af Europarådets parlamentariske samling.

- Den forsamling er ikke vant til høje klapsalver. Derfor tror jeg, at du kan tage klapsalverne som tegn på vores støtte til Ukraines regering, autoriteter og indbyggerne i jeres nu belejrede land, sagde den hollandske præsident for Europarådets parlamentariske samling, Tiny Kox.

Nato og Nato-landene - herunder Danmark - afviser dog at indføre en flyveforbudszone. Det vil kræve, at Nato er villig til at sende kampfly ind over Ukraine for at skyde russiske fly og kamphelikoptere ned. Og dermed vil man risikere en tredje verdenskrig, har argumentationen lydt.

I Ukraine er regeringen dog desperate efter hjælp. Ikke mindst fordi Rusland er begyndt at bombe civile mål og har gennemført et meget omtalt angreb på Europas største atomkraftværk, der ligger i Ukraine.

Mere end to millioner ukrainere er flygtet på grund af krigen og ifølge Sjmyhal er tusinder af ukrainere i landet nu uden mad og varme, mens børnehaver, skoler og hospitaler er blevet genstand for russiske granatangreb.

Ifølge Denys Sjmyhal har Europa i flere år udvist en "dårlig forståelse" af den trussel, som Putin udgør. Han nævner konkret, at Europarådet inviterede Rusland tilbage med stemmeret i 2019. Det skete, på trods af at Rusland havde annekteret halvøen Krim i Ukraine i 2014.

- Europa undlod at forsvare værdierne om demokrati, retsstat og menneskerettigheder.

- Men i de seneste 18 dage med åben krig, tusinder af dræbte ukrainere, heriblandt næsten 90 børn, har verden endelig åbnet øjnene for diktatoren. Vi har aldrig lukket vores. Ikke ét sekund, siger Denys Sjmyhal.

Ifølge Ukraines premierminister er det lykkes Ukraine at slå "over 12.000" russiske soldater ihjel. Samtidig har Ukraine ifølge Sjmyhal uskadeliggjort 389 russiske tanks, 1249 pansrede mandskabsvogne, 77 kampfly og 90 helikoptere.

- Rusland har startet en fuldskala krig i centrum af Europa, som kan udvikle sig til tredje verdenskrig, siger Denys Sjmyhal.

