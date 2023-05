Ukraine lykkes med modoffensiver i ly af russiske problemer

Ukrainske styrker lykkedes 9. maj med en række modoffensiver omkring Bakhmut.

Det vurderer tænketanken Institut for Krigsstudier (ISW) i Washington D.C.

Ifølge ISW viser en række optagelser tilsyneladende, at ukrainske styrker har gjort fremskridt nord for Khromove og nordvest for Bila Hora.

De to områder ligger henholdsvis umiddelbart vest og 14 kilometer sydvest for Bakhmut.

Ukrainske kilder hævdede 9. maj ifølge ISW, at det var lykkedes landets militære styrker at uskadeliggøre to russiske kompagnier.

Størrelsen på et kompagni svinger ifølge leksikonet Den Store Danske typisk mellem 100 og 250 mand.

Samtidig hævdede Ukraine at have rykket 2,6 kilometer frem langs en 3 kilometer lang frontlinje i området ved Bakhmut.

Det har ISW dog ikke kunnet få visuel bekræftelse på.

Men Ruslands evne til at forsvare sig mod lokale ukrainske modoffensiver er ifølge tænketanken trykket af gennemtrængende problemer med landets militære kapaciteter.

Problemerne forværres ifølge ISW blot af russiske styrkers vedvarende udmattelsesangreb i Bakhmut.

Ruslands vedholdende brug af den amputerede 72. brigade, som de to nyligt uskadeliggjorte kompagnier tilhørte, giver nemlig ifølge ISW Ukraine muligheder for at udnytte svagheder i landets militære maskineri.

En russisk brigade består typisk af flere tusinde mænd.

Ifølge en ukrainsk militærenhed er hele brigaden blevet sendt på flugt, men det kan ISW ikke bekræfte.

Tænketanken noterer dog en russisk militærbloggers melding om, at en Wagner-kommandør i området siger, at tilbagetrækningen skyldes alvorlig miskommunikation mellem den private militære gruppe og brigadeledelsen.

Rusland har dog ifølge ISW sandsynligvis svært ved at foretage meningsfyldte defensive operationer.

Det skyldes den adspredte aktivering af en række udtyndede militære grupper nær frontlinjen ved Bakhmut, samtidig med at militæret har problemer med kommando og kontrol.

