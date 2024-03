Ukraine melder om heftige skader efter russiske angreb

De seneste russiske angreb mod Ukraine har gjort stor skade på landets infrastruktur, særligt når det kommer til energiforsyningerne.

Det meddelte ukrainske myndigheder fredag.

Det seneste angreb skete fredag, hvor mindst fem personer i havnebyen Odesa blev såret. To af angrebets missiler blev skudt ned af Ukraines luftforsvar, og vragrester ramte både byens gader og bygninger.

Det er mere end to år siden, at Rusland invaderede Rusland. I den seneste tid har Rusland skruet op for sine angreb mod energiinfrastrukturen i landet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters sker det i håbet om, at konsekvenserne deraf kan tage håbet fra Ukraines befolkning.

I sin daglige videotale til befolkningen fredag aften gentog Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at landet i hans øjne har brug for mere international hjælp, når det kommer til luftforsvar.

- Fjendens primære mål i denne missilterror er vores energisektor, sagde han med henvisning til de sidste dages angreb, som i høj grad har været rettet mod energianlæg.

Også fredag påtalte energiministeren i hovedstaden Kyiv skaderne på flere energianlæg. Russiske missiler og droner er særligt blevet affyret mod de kraftværker, der forsyner Ukraine med energi, lød det.

Det er blandt andet gået ud over regioner som den østlige region Dnipropetrovsk.

Selskabet Ukrenergo, som er operatør af det ukrainske strømnet, oplyste fredag samtidig, at flere vandkraft- varmekraftværker i det vestlige og centrale Ukraine er blevet beskadiget.

Selskabet meldte også, at det i regionen Kharkiv, som ligger østpå i landet, er blevet nødvendigt at slukke for strømmen i planlagte intervaller for at spare på den. Også i Odesa og Khmelnytskyj er strømforsyningen truet, siger Ukrenergo.

Fredag morgen rapporterede landets luftforsvar, at 84 ud af i alt 99 affyrede russiske objekter var blevet skudt ned i luften. Rusland har særligt gjort brug af droner, missiler og krydsermissiler, lød det videre.

/ritzau/Reuters